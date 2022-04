Barcelona e Sergio Ramos parabenizam Real Madrid por título de LaLiga

Neste sábado (30), o Real Madrid conquistou mais um título de LaLiga, dessa vez o troféu de número 35 em sua história, que o deixa como maior campeão do torneio, a frente de Barcelona (26) e Atlético de Madrid (11). A rivalidade entre os Blancos e Culés, no entanto, não tirou os parabéns do rival.

O Barça, em suas redes sociais, fez uma simples mensagem para desejar apoio ao rival após a conquista: "O FC Barcelona parabeniza o Real Madrid pela conquista de seu 35º título de La Liga".

FC Barcelona congratulates Real Madrid on achieving their 35th La Liga title. — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 30, 2022

Assim como seu rival, um grande ídolo dos Blancos também não deixou de parabenizar seu ex-clube: o xerife da zaga, Sergio Ramos, compartilhou em seu Twitter a postagem do Real e comentou sobre a conquista: "Parabéns, Real Madrid, por seu 35º título de La Liga!".

Para declarar a vitória do torneio, o Real Madrid venceu o Espanyol por 4 a 0, em jogo que fez a equipe se manter com 81 pontos na tabela, com incríveis 17 pontos a frente do Sevilla, segundo colocado. Os gols da partida foram anotados duas vezes por Rodrygo e outros dois de Benzema e Asensio.

Benzema e Vini Jr. estão sendo os grandes astros da equipe espanhola nesta edição, e foram extremamente importantes para a conquista deste Campeonato Espanhol.