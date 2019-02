Barcelona e Real Madrid se enfrentam na semifinal da Copa do Rei

Competição coloca frente a frente os dois maiores rivais da Espanha

O sorteio das semifinais da Copa do Rei colocou Barcelona e Real Madrid frente a frente para lutar por uma vaga na final.

Além do tão esperado clássico entre os dois gigantes espanhóis, o sorteio ainda colocou mais um outro clássico para ser jogado entre Real Betis e Sevilla. As duas equipes lutarão para ver quem será o grande adversário seja de Real Madrid ou de Barcelona na finalíssima do tradicional torneio doméstico.

(Foto: Getty Images)

As partidas acontecerão nos dias 6 e 27 de fevereiro. Mas há a possibilidade dos duelos ocorrem nos dias 7 e 28, o que ainda será verificado pela federação espanhola.

A semifinal do Copa é disputada em partidas de ida e volta. O Barcelona e Real Betis jogarão a primeira partida em casa, os jogos de volta serão com mando do Real Madrid e do Valencia, respectivamente.

Real Madrid e Barcelona se enfrentaram 20 vezes na Copa do Rei com 10 vitórias de cada lado.