Barcelona e Real Madrid pagarão multa à UE por impostos não pagos; entenda

Além dos gigantes espanhóis, Athletic e Osasuna também terão de pagar multa para compensar vantagens recebidas em impostos nos últimos anos

Barcelona e Real Madrid não receberam boas notícias nesta quinta-feira (04). Os gigantes espanhóis foram informados que terão de pagar uma multa de até 5 milhões de euros (quase R$ 34 milhões) à União Europeia por impostos não pagos. A medida faz parte da luta da UE contra a evasão fiscal no continente e também irá impactar as finanças de Athletic Club e Osasuna.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O imbróglio em questão se dá por conta da legislação espanhola e da carga tributária que é cobrada no país sobre clubes de futebol.

Os principais times da Espanha, dentre eles Barcelona e Real Madrid, desfrutam de uma vantagem fiscal, com pagamento de taxas de impostos mais baixas do que muitos de seus rivais.

Tratados como organizações sem fins lucrativos, e não como clubes de futebol profissional com responsabilidade limitada, tais agremiações receberam uma redução de 30% para 25% nas taxas cobradas ao longo dos últimos 20 anos.

Dessa forma, a Comissão Europeia decidiu em 2016 que os dois gigantes espanhóis, ao lado de Athletic e Osasuna, haviam se beneficiado de uma vantagem fiscal injusta, já que as demais instituições desportivas não foram submetidas às mesmas condições.

Então, o Barcelona recorreu à decisão, defendendo também os interesses dos outros três clubes, e conseguiu a anulação da média pelo Tribunal Geral, em 2019, alegando que não havia provas suficientes ao nível jurídico exigido que qualquer vantagem tinha sido usufruída.

Com isso, o caso foi parar no Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), em uma tentativa de provar que Barça, Real e cia. estavam se beneficiando de tal vantagem fiscal. Agora, ficou decidido que os quatro clubes terão de pagar uma multa de até 5 milhões de euros.

“O regime de auxílios em questão era, desde a sua adoção, suscetível de favorecer os clubes que operam como entidades sem fins lucrativos em relação aos clubes que operam no forma de sociedades desportivas públicas limitadas, conferindo-lhes assim uma vantagem que pode ser abrangida pelo âmbito de aplicação do artigo 107.º, n.º 1, do TFUE”, diz a decisão do TJUE.

Como muito já foi falado, o Barcelona vive uma grande crise financeira, agravada obviamente pela pandemia do novo coronavírus, que também atinge as outras agremiações, incluindo o Real Madrid.