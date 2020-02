Barcelona e Real Madrid, os times que mais gastaram nas duas janelas desta temporada

Juntos, os gigantes espanhóis gastaram quase 3 bilhões de reais em contratações para a temporada 2019/2020

e , mais uma vez, foram protagonistas na janela de transferências nesta temporada. Com contratações milionárias como Eden Hazard e Frenkie de Jong, os gigantes espanhóis somaram quase 3 bilhões de reais em contratações para esta temporada, com o Real sendo o "campeão" neste quesito: foram 330 milhões de euros gastos (1,56 bilhões de reais), de acordo com o CIES Football Observatory.

O time merengue revolucionou o elenco após a decepção na temporada passada. Contando com Kubo e Reinier (o primeiro está emprestado ao Mallorca e o segundo ainda nem foi apresentado), o clube contratou oito jogadores. Mas o balanço do Real não é nada positivo. "Apenas" 150 milhões de euros (709 milhões de reais) entraram no clube da capital espanhol durante os dois períodos de transferências, totalizando um balnaço negativo de 181 milhões de euros (855 milhões de reais).

Já o Barcelona buscou reforços pontuais. As contratações de Griezmann, De Jong, Neto e Firpo (todas na janela do meio do ano) fizeram do clube catalão o segundo que mais gastou para a atual temporada: 288 milhões de euros (1,36 milhões de reais). O Barça chegou a esse patamar sem gastar um centavo na janela do começo de ano. As tentativas de contratar um substituto para Luis Suárez, lesionado, deram errado.

Mas assim como o Real Madrid, o clube catalão também ficou no vermelho nesta janela. Somente 122 milhões de euros (576 milhões de reais) entraram nos cofres blaugranas nesta temporada. Ou seja, houve um rombo de 166 milhões de euros (784 milhões de reais).

Quando o assunto é o balanço das equipes, uma supresa aparece entre Real Madrid e Barcelona: o , time que subiu de volta para a Premier League, fechou as contas da temporada com impressionantes 169 milhões de euros negativos. Tentando se reforçar para fazer um bom papel na primeira divisão inglesa, o time gastou 172 milhões de euros e só recebu 3 milhões de euros. Mas como dinheiro não compra felicidade, o time vem fazendo uma campanha decepcionante e é apenas o 17º colocado, com 25 pontos em 25 jogos.

Confira a ranking dos 15 balanços mais negativos nas duas janelas de transferências desta temporada (todos os valores estão em milhões de euros):