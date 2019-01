Barcelona e Real Madrid já sabem data e horário do próximo clássico

Jogo pela 26ª rodada da La Liga foi definido pelo presidente da Liga de Futebol Profissional para o dia 2 de março, às 17h45 (de Brasília)

Depois de reunião com o comitê da Liga de Futebol Profissional (LFP), o presidente da organização, Javier Tebas, anunciou em entrevista para o programa El Món, da emissora Rac1, o dia e hora do jogo da 26ª rodada da La Liga entre Real Madrid e Barcelona.

O jogo, válido pelo segundo turno do Campeonato Espanhol, será disputado no Estádio Santiago Bernabéu às 20h45 no horário local (17h45 de Brasília) no dia 2 de março, um sábado.

Ao contrário do que ocorria nas temporadas anteriores, nas quais a definição das partidas das 38 rodadas era feita automaticamente, cada jornada de confrontos é definida ao longo da temporada vigente.

No primeiro turno, no Camp Nou, os Blaugranas superaram os Merengues por 5 a 1, resultado que culminou na demissão de Julen Lopetegui.