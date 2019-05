Barcelona e PSG iniciam conversa para trocar Neymar por Dembélé, diz rádio espanhola

RAC1 revela que catalães e parisienses teriam interesse em fazer nova negociação após venda do brasileiro para Paris

Neymar de volta ao e Dembélé no ? A troca que parece, no mínimo, complicada, já teve as primeiras conversas para se tornar realidade. É o que informa a rádio catalã RAC1. Segundo o veículo, os dois clubes teriam iniciado uma negociação para promover tal mudança.

De acordo com a rádio RAC1, o desejo de Neymar em voltar a atuar no Camp Nou favorece o acordo entre as partes. Dembélé, por sua vez, já deu sinal positivo para a transferência.

Para a cúpula Blaugrana, o negócio é positivo, uma vez que não veem o francês dentro dos planos para o futuro. Pelo lado parisiense, a situação depende muito da vontade do camisa 10 que, segundo a rádio, se manifestou favorável à saída da .

Compare os números entre Ousmane Dembélé e Neymar na última temporada das ligas nacionais:

A informação, no entanto, é contrariada pelo jornal Mundo Deportivo. Conforme relata a publicação, Josep María Bartomeu, presidente do Barça, não tem interesse no retorno do atacante. O modo como sua saída foi conduzida não causou boa impressão e o PSG também não planeja vendê-lo no momento.

Vale lembrar que Neymar foi protagonista da maior transação da história do futebol. o clube de Paris desembolsou 222 milhões de euros (cerca de R$ 997 milhões).