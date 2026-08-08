A transferência do espanhol Ferran Torres, atacante do Barcelona, para o Paris Saint-Germain está mais próxima do que nunca, depois que os dois clubes entraram em negociações avançadas para concretizar o negócio, em meio a um desejo mútuo de fechá-lo nos próximos dias.

Segundo informou o jornal espanhol "Marca", Torres caminha fortemente para deixar o Barcelona neste verão, depois que seu entorno comunicou à diretoria do clube catalão o seu desejo de se transferir para a capital francesa, pondo fim ao clima de incerteza que cercou o seu futuro no período recente.

As negociações entre Barcelona e Paris Saint-Germain acontecem longe dos holofotes, por meio dos diretores esportivos Deco e Luís Campos, que mantêm uma relação sólida, enquanto as atenções de todos estavam voltadas para outros assuntos dentro do clube catalão, com destaque para Julián Álvarez, Rodri e Ronald Araújo.

Acordo entre Torres e Paris Saint-Germain

De acordo com a reportagem, Ferran Torres já chegou a um acordo com o Paris Saint-Germain sobre os termos pessoais, e deverá se vincular ao clube francês por 4 temporadas.

Assim, resta apenas chegar a um acordo definitivo entre Barcelona e Paris Saint-Germain sobre os detalhes financeiros do negócio, negociações que acontecem atualmente em meio a uma grande proximidade de pontos de vista entre as duas partes.

O desejo de todas as partes é fechar o negócio antes da próxima quarta-feira, data do retorno de Torres aos treinos do Barcelona, para que o jogador não seja obrigado a se reapresentar ao time antes de ter o seu futuro definido.

Leia também:

Efeito borboleta: como a transferência do Real Madrid mudou os cálculos do Barcelona?

50 milhões de euros levam Torres a Paris

Espera-se que o Barcelona receba um valor próximo de 50 milhões de euros para abrir mão de seu atacante espanhol, enquanto as negociações atuais se concentram no valor final do negócio, além das cláusulas e variáveis que serão incluídas.

Os indícios apontam que o acordo já está próximo, o que abre caminho para o anúncio oficial da transferência de Torres para o Paris Saint-Germain em breve.

O começo foi na Copa do Mundo

A ideia da transferência de Torres para o Paris Saint-Germain não surgiu apenas nos últimos dias, já que os primeiros sinais do negócio começaram durante as disputas da Copa do Mundo, quando surgiram informações sobre o interesse do clube francês em contar com os serviços do jogador.

Naquele momento, não houve nenhuma confirmação oficial do Paris Saint-Germain ou do jogador sobre a existência de negociações, antes que o próprio Torres deixasse a porta aberta para a saída durante uma entrevista que concedeu recentemente nos Estados Unidos.

Na ocasião, o jogador disse: "Tenho contrato com o Barcelona, mas... no futebol nunca se sabe o que pode acontecer. Estou esperando tomar a decisão certa, e ainda não sei".

Torres também enviou uma mensagem clara ao Barcelona sobre o seu futuro, ao indicar o seu desejo de sentir que o clube quer a sua permanência, afirmando: "Eles têm que provar que me querem, vir negociar, e no fim as coisas vão caminhar como devem".

Desejo de Torres cancela reunião do Barcelona

A diretoria do Barcelona pretendia realizar uma reunião com Torres na próxima quarta-feira, coincidindo com o retorno dos jogadores da seleção espanhola aos treinos após o fim do período de descanso que tiveram depois da Copa do Mundo.

Mas o desejo do jogador de se transferir para Paris mudou o cenário, e a reunião prevista se tornou provavelmente desnecessária caso as negociações entre Barcelona e Paris Saint-Germain consigam chegar a um acordo definitivo antes da data de seu retorno aos treinos.