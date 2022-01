Barcelona é obrigado a vender jogadores - ou não terá Ferran Torres como reforço

O Barcelona pode ter fechado um acordo de € 55 milhões com o Manchester City por Ferran Torres, mas o jogador espanhol ainda não está registrado no Camp Nou e o clube precisará vender atletas para ter fundos para conseguir pagar o atacante.

O técnico do Barça, Xavi, não pode dizer com certeza quando Torres será liberado para fazer sua estreia, já que mais movimentos são necessários no mercado.

Em entrevista coletiva, Xavi falou sobre o novo jogador e de seus planos para integrá-lo ao grupo. "Ferran Torres é uma contratação espetacular, tanto como jogador quanto como pessoa".

"Ele está vindo de uma lesão importante, tem um comprometimento fantástico, vai nos dar muito, não tenho dúvidas disso. Ele pode jogar em várias posições, estou muito feliz com o esforço feito pelo clube para trazê-lo", continuou.

"Vamos ver como está a situação do teto salarial, se for possível já. Tem que terjogadores saindo. Se conseguirmos que Dembélé assine renove seu contrato e reduza seu salário, isso nos permitirá ter Torres e esperamos que isso possa acontecer".

O Barça contratou Torres em uma tentativa de reforçar seu ataque, com o plano de juntá-lo a Dembélé em algum momento. O francês, no entanto, tem seu contrato encerrado ao fim da temporada e ainda não deu qualquer indício de que irá assinar um novo vínculo.

Xavi continua convencido de que as longas negociações com o atacante de 24 anos podem ter um resultado positivo, não havendo razão para um jogador de potencial considerar uma mudança para outro lugar.

"É uma negociação, mas os agentes são difíceis. Ainda tenho esperanças de que ele acabe ficando", disse.

"No Barcelona temos uma posição clara e ainda estamos no processo, não acabou. Nós temos que esperar. Falei com (Dembélé) novamente e penso que é possível e espero que Ousmane faça o possível para ficar. Ele tem uma oferta fantástica, mas sempre há um cabo de guerra", continuou.

"Espero que ele possa ficar porque é um jogador capaz de fazer a diferença e pode ser o melhor jogador do mundo na sua posição. Esta é uma oportunidade real para ele e ele não pode perdê-la", analisou.

"Não acho que ele poderia estar mais feliz do que aqui. O Barcelona é o melhor clube do mundo, o projeto esportivo é mais importante que o econômico, e isso eu disse a ele. É por isso que estou esperançoso. Eu simplesmente disse a ele que precisamos dele. Ele é um jogador importante para nós. Ele sabe que o projeto esportivo é intrigante. As questões econômicas não me preocupam", concluiu.