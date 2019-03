Barcelona é o favorito para contratar De Ligt e pode investir R$ 260 milhões

Zagueiro é observado também pela Juventus, mas destino deve ser a Catalunha

Segundo apuração da Goal feita recentemente, o zagueiro Matthis de Ligt, do , pode ter como destino o na próxima janela de transferências e, pelo que foi publicado no jornal catalão Sport , o valor para a negociação sair seria alto.

A proposta giraria em torno de 60 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) e a intenção é de selar o acordo ainda neste mês. A contratação de Frenkie de Jong, amigo do defensor e a relação amistosa com Marc Overmars, ex-jogador dos Blaugranas e diretor de futebol dos holandeses pesam a favor para que o desfecho seja positivo.

Além da cifra milionária, o contrato teria cláusulas de premiação por rendimento e metas a alcançar. O acordo com de Jong seria semelhante ao usado com o camisa 4 do time de Amsterdam.

A corre por fora para costurar um acordo com o jogador, mas tudo indica que o destino do defensor de 19 anos será a agremiação do Camp Nou.