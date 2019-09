Barcelona é multado em 300 euros por negociação com Griezmann. E vai recorrer

Comitê de Competição de La Liga entra pune o clube catalão por ter feito contato com o francês antes da validade da nova multa rescisória do atacante

O Comitê de Competição de multou o em 300 euros por contatar Antoine Griezmann quando o jogador ainda tinha contrato com o , algo que se considera infração leve do artigo 126 do Código Disciplinar da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol). O Barça, por sua vez, apresentará recurso ao Comitê de Apelação para que retirem a sanção, alegando que há falta de provas contundentes.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

"Tendo em conta a capacidade econômica do clube e o valor da operação que deu origem ao negócio, este Comitê é favorável ao pagamento de 300 euros em caráter simbólico", escreveu o comunicado.

Além da sanção, o comunicado, firmado por Carmen Pérez González, absolve a responsabilidade do atacante francês. De fato, concretamente, declara que "não há responsabilidade disciplinária do jogador Antoine Griezmann pelos fatos denunciados pelo Atlético de Madrid".