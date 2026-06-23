Barcelona e Liverpool estão na lista dos favoritos... Uma negociação de grande porte coloca o Real Madrid diante de uma decisão difícil

O Real Madrid enfrenta uma corrida contra o tempo para fechar a contratação do zagueiro alemão Nico Schlotterbeck, jogador do Borussia Dortmund que sofreu uma lesão preocupante na segunda partida da seleção alemã na Copa do Mundo de 2026 contra a Costa do Marfim.

Segundo o jornal espanhol “AS”, o contrato do jogador com o Dortmund inclui uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros, cujo prazo de validade termina no final de julho, em um momento em que a lesão do jogador lança uma sombra sobre suas chances de se transferir para o Santiago Bernabéu.

O jornal confirmou que Schlotterbeck (26 anos) foi quem insistiu em incluir essa cláusula em seu contrato ao renovar com o Dortmund há alguns meses, a fim de abrir caminho para sua saída para clubes de elite europeus, mas definiu um prazo curto para sua ativação, que expira poucas semanas após o término da Copa do Mundo.

E revelou que “essa cláusula é válida apenas para clubes específicos, entre os quais o Real Madrid, o Barcelona e o Liverpool”.

Essas novidades surgiram no momento mais complicado possível, já que o jogador sofreu uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo durante sua participação com a seleção alemã na Copa do Mundo, o que o manterá afastado dos gramados por um período que varia de seis a oito semanas, podendo se estender por vários meses.

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E o “AS” acrescentou: “Essa lesão, que pôs fim à participação de Schlotterbeck na Copa do Mundo, coloca o clube real diante de um verdadeiro dilema: ou acelerar a ativação da cláusula antes de seu vencimento, apesar da longa ausência do jogador, ou desistir da negociação e buscar alternativas”.

O pedido do técnico José Mourinho para reforçar a defesa com outro zagueiro ao lado de Ibrahima Konaté surge em um momento em que a equipe enfrenta possíveis ausências, já que Éder Militão não retornará antes de novembro, enquanto o técnico português não considera que Raúl Asensio se encaixe em seu projeto.

Por outro lado, as outras opções parecem difíceis de concretizar, já que o Manchester City fechou as portas para a saída de Rubén Díaz, e a Inter de Milão pede nada menos que 70 milhões de euros para abrir mão de Alessandro Bastoni.

Schlötterbeck continua sendo a opção mais viável do ponto de vista financeiro, mas sua lesão colocou seu futuro em um “labirinto complicado”, como descreve o jornal espanhol. O Real Madrid precisa tomar uma decisão decisiva nas próximas semanas; caso contrário, essa negociação será encerrada para sempre.

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