Barcelona é líder do Espanhol, mas com pior desempenho da última década

Uma análise dos números mostram o pior Barça dos últimos dez anos; mesmo assim Messi ainda mantém o clube na liderança de La Liga

Enquanto a pandemia de coronavírus covid-19 paralisa os principais campeonatos da Europa, o segue líder de . Mas mesmo na liderança da competição, existem alguns dados que surpreendem, mas de maneira negativa. Analisando os números da equipe, é possível ver que esse é o pior Barça da última década.

Em 27 partidas no Campeonato Espanhol, o clube soma 58 pontos e, segundo a plataforma Opta Sports, essa é a pior pontuação dos últimos dez anos e o mais baixo desde a temporada 2007/08, quando os catalães somavam 54 pontos no mesmo período de tempo.

Além disso, a equipe que é hoje treinada por Quique Setién, desde a demissão de Ernesto Valverde, balançou as redes em apenas 63 oportunidades. Outra marca que é a pior da última década e a mais baixa desde a mesma temporada 2007/08, quando o Barça marcou 52 gols. O Barcelona terminou o Campeonato Espanhol de 2007/08 na terceira colocação.

Apesar de todos os dados negativos, os catalães estão na liderança de La Liga, o que é algo normal recentemente - a equipe culé terminou as últimas onze edições da liga espanhola em primeiro ou segundo lugar. E a razão disso tem nome e sobrenome. Lionel Messi segue sendo decisivo e com as diversas lesões que atrapalham o clube atualmente, o Barcelona passa a depender ainda mais do argentino.

Mas uma outra marca negativa da equipe é com relação às derrotas. Até aqui, o time do seis vezes melhor do mundo já perdeu cinco vezes no espanhol, mais do que em qualquer uma das últimas onze edições da competição. E essas derrotas tem explicação pelo mau trabalho defensivo que vem sendo feito. Nos 27 jogos disputados foram 31 gols sofridos. Essa média de gols sofridos (1,15) também é a pior das últimas nove temporadas.

Com tantos recordes negativos, a pergunta é se Lionel Messi será o suficiente para manter o Barcelona na liderança de La Liga e dar mais uma vez o título ao clube catalão.