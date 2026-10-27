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A semana ruim do Barcelona foi de mal a pior. O clube agora pode sofrer sanções disciplinares após cenas lamentáveis durante o El Clásico de domingo. A liga espanhola deve tomar medidas depois que um espectador pareceu ter Eduardo Camavinga, meio-campista do Real Madrid, como alvo durante a comemoração dos visitantes no Camp Nou.

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Cenas lamentáveis marcam o fim do El Clásico

Kylian Mbappe acabara de marcar o gol decisivo da vitória do Real Madrid, após uma bela jogada construída por Camavinga. Quando os jogadores do Real Madrid correram para comemorar perto dos torcedores da casa no Camp Nou, o clima rapidamente ficou hostil.

Um espectador se inclinou sobre a barreira e golpeou violentamente o meio-campista francês com o mastro de uma bandeira. Preocupados, os companheiros de Camavinga intervieram rapidamente e o afastaram da linha lateral para evitar mais contato físico com a torcida exaltada.

O tumulto não parou por aí. Objetos, incluindo uma garrafa de água, foram arremessados das arquibancadas, embora nenhum tenha atingido o jogador do Real Madrid. O ambiente hostil levou a um aviso por todo o estádio e a uma paralisação temporária da partida por vários minutos.

Árbitro registra incidentes à beira do campo

O árbitro Juan Martinez Munuera registrou imediatamente o comportamento hostil da torcida. Ele documentou o incidente com o mastro e os objetos arremessados na súmula oficial da partida, abrindo caminho para uma análise disciplinar.

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Com base na súmula do árbitro e em relatos externos, os dirigentes de La Liga decidiram levar o caso adiante. Segundo The Athletic, a primeira divisão espanhola denunciará formalmente a suposta agressão ao comitê disciplinar da Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

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As autoridades agora analisarão imagens do estádio e transmissões da partida para identificar os envolvidos. Caberá então ao comitê disciplinar decidir a gravidade das sanções a serem impostas ao Barcelona, que aguarda a decisão.

IMAGO

Início perfeito do Barcelona desmorona sob pressão

A controvérsia fora de campo encerra alguns dias desastrosos para o Barcelona. Uma dolorosa derrota para o Paris Saint-Germain na Champions League foi imediatamente seguida por um revés amargo diante de seu maior rival no campeonato nacional.

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A derrota de domingo pôs fim à impressionante sequência de nove vitórias com que o clube iniciou a campanha no campeonato. O Real Madrid aproveitou o tropeço e reduziu para apenas três pontos a diferença para o líder de La Liga.

Embora a rivalidade intensa seja uma característica natural do El Clásico, as autoridades do futebol espanhol querem coibir agressões físicas. Os dirigentes do Barcelona agora lidam com um acúmulo indesejado de resultados ruins, problemas com lesões e questões disciplinares, tudo no pior momento possível.

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À espera da decisão disciplinar

Getty Images

O Barcelona precisa se recuperar rapidamente em campo enquanto aguarda o resultado da investigação da Federação Espanhola de Futebol. Sanções severas, como o fechamento parcial do estádio ou multas pesadas, agravariam a situação de um clube que enfrenta uma queda repentina de rendimento.

O time catalão espera deixar para trás as duas decepções desta semana. Manter a pequena vantagem de três pontos na liderança de La Liga agora é sua única prioridade, enquanto busca superar as controvérsias do fim de semana.