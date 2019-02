Barcelona e Inter fizeram reunião para negociar Rakitic, diz jornal italiano

Clube italiano quer pagar R$ 168 milhões para tirar o croata do clube catalão

Após concluir a negociação de Diego Godin, que chegará a custo zero na próxima temporada, a Inter está pronta para aplicar mais um golpe no mercado: Ivan Rakitic, do Barcelona.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o clube italiano quer reforçar o meio de campo, e uma reunião secreta com o Barcelona teria sido promovida.

A negociação preliminar já está em andamento e pode chegar a 40 milhões de euros, cerca de R$ 168 milhões.

Aos 30 anos, Rakitic está na quinta temporada defendendo o Barcelona e seu contrato expira em 2021.