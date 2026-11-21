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O Barcelona e vários clubes da Premier League acompanham de perto Holmes Junior Zamorano, zagueiro de 17 anos do Girona que ganhou espaço rapidamente nesta temporada. O jogador da seleção sub-17 da Espanha, que passou três anos nas categorias de base do Real Madrid, chamou a atenção de olheiros dos principais clubes europeus por suas atuações seguras e sua versatilidade.

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Olheiros acompanham ex-jogador da base do Madrid

Segundo a ESPN, o Barcelona e clubes da primeira divisão inglesa se juntaram a equipes da Bundesliga na observação de Zamorano no Girona. O zagueiro de ascendência colombiana passou de 2021 a 2024 nas categorias de base do Real Madrid após chegar do Espanyol, antes de retornar à Catalunha. Apesar da idade, foi titular em oito jogos da liga nesta temporada e recebeu uma convocação da Espanha para a Copa do Mundo Sub-17 no Catar .

Deco fala sobre planos de reforçar a defesa

Hansi Flick busca reforços para a defesa desde a saída de Inigo Martinez. As lesões de Andreas Christensen, Jules Kounde e Eric Garcia obrigaram Frenkie de Jong a atuar na zaga. Como também emprestou Ronald Araujo ao Liverpool sem contratar um substituto, o Barcelona precisa de uma solução imediata na janela de inverno, e não de um projeto de longo prazo como Zamorano.

Questionado na Catalunya Radio sobre a contratação de um defensor em janeiro, o diretor esportivo Deco disse: "Tudo é possível. Vimos que Xavi Espart está se firmando e nos dá mais uma opção. É verdade que as lesões complicaram as coisas e, claro, temos que analisar, conversar com o treinador e decidir. Para ir ao mercado em janeiro, temos que saber muito bem o que estamos procurando."

Perfil raro de canhoto desperta interesse

A reportagem afirma que o Barcelona acompanha Zamorano "há algum tempo" porque vê nele "potencial para chegar à elite do futebol no futuro". A equipe responsável pelas contratações valoriza especialmente o fato de ele ser canhoto, característica rara no mercado atual, além da segurança que demonstra no futebol profissional e da capacidade de atuar como lateral-esquerdo e volante.

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Ele não é o único defensor adolescente na lista de alvos do clube catalão. Ruud Nijstad também foi associado ao Barcelona para uma possível transferência no verão. Enquanto isso, Zamorano disputa a competição no Catar ao lado de vários jovens talentos do Barcelona, incluindo Ebrima Tunkara, o que dá aos olheiros mais uma oportunidade de avaliá-lo no cenário internacional.

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Copa do Mundo aumenta visibilidade do jovem

Boas atuações pela Espanha no Catar só aumentarão o interesse dos olheiros da Premier League e da Bundesliga antes das janelas de transferências do ano que vem. Embora o Barcelona precise primeiro decidir se buscará um zagueiro experiente em janeiro, uma contratação de um jovem defensor no verão segue nos planos. Depois disso, continuar como titular regularmente no clube será fundamental para o próximo passo de Zamorano.