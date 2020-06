Barcelona é clube que mais sofreu com desvalorização do elenco na pandemia, diz estudo

KPMG revela quais times sofreram mais desvalorização desde a paralisação do futebol pela Covid-19

O elenco do é o que mais sofreu desvalorização desde o início da pandemia de Covid-19. O estudo realizado pela KPMG, multinacional de auditoria e consultoria, apontou que o valor de mercado do time catalão teve queda de 20,5%.

O estudo levou em consideração o valor dos jogadores de times das 10 principais ligas da Europa antes e depois da paralisação do futebol. A análise também considerou o recomeço das ligas para que não houvesse desigualdade na análise do números.

Mais times

Além do Barcelona, outros grandes clubes viram o valor de seu elenco diminuir consideravelmente com a pandemia. Completando o top 5 de maiores desvalorizações estão: , com queda de 19,8%; , 19,1%; , 19%; e , 18,9%.

O elenco do também teve uma considerável queda em seu valor. Puxado pela queda do valor de Neymar, o time desvalorizou 18,1%. Vale lembrar que a foi encerrada sem que os clubes voltassem aos gramados e o Paris Saint-Germain foi declarado campeão.