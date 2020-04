Barcelona é campeão se LaLiga não voltar? Setién e Rakitic não têm dúvidas

Treinador e meio campista querem ser campeões dentro de campo, mas se não for possível, querem que o título seja entregue ao time catalão

O treinador do Quique Setién e o meio campista Iván Rakitic querem o título de LaLiga caso a temporada seja cancelada. Os dois afirmaram que seria justo dar o título ao Barça caso o futebol na não retorne.

Antes da paralisação de LaLiga pelo coronavírus, o Barça liderava o campeonato com 58 pontos, dois à frente do , vice líder. Não há datas ainda para que o futebol retorne no país, mas há informações de que o Camp Nou deverá ficar fechado até novembro, pelo menos.

"Contentar o mundo todo é impossível", disse Setién à rádio Onda Cero. "A melhor decisão seria continuar, mas que seja feito com garantias. Se tiver que ser encerrado, que deixem como está. Não me sentiria campeão da mesma maneira, mas precisa-se tomar decisões que não agradem a todos".

Ao canal Movistar Plus, o croata reiterou o discurso do treinador: "Todos queremos voltar a jogar de novo. E vencer a Liga jogando. Mas também entendo que, se não pudermos voltar, a temporada tem que acabar. E se somos os primeiros, teremos de ser os campeões".

Rakitic também falou sobre a incerteza do futuro e de como será a volta aos treinamentos com grupo. "A incerteza pesar um pouco. Já está ao começando a me custar trabalhar sozinho. Eu quero sentir a bola, a grama e o esforço do grupo, continuar trabalhando com a nova equipe técnica e com meus colegas de time", disse.

"Dói não saber quando tudo vai voltar à normalidade. Mas entendemos que há coisas mais importantes que o futebol, que é nossa saúde", completou o croata, que pode deixar o Barcelona na próxima temporada.

Caso LaLiga termine assim como está, o Atlético de Madrid seria um dos grandes prejudicados. O clube está em sexto lugar na tabela e ficaria de fora da próxima Liga dos Campeões.

A Espanha já tem mais de 200 mil casos de covid-19 registrados no país e mais de 20 mil pessoas já faleceram em decorrências da doença.