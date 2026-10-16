Apesar do poder ofensivo que o Barcelona apresenta sob o comando de Hansi Flick, o duelo com o Real Betis traz um número curioso para o treinador alemão, já que o histórico dos confrontos entre as equipes no Campeonato Espanhol revela um dos adversários contra os quais ele mais encontrou dificuldade para vencer, o que transforma a partida de amanhã, sábado, em um teste diferente para o técnico do time catalão.

Segundo a rede de estatísticas "Opta", o Real Betis é uma das equipes sobre as quais Flick não conseguiu impor superioridade em LaLiga, pois seu retrospecto contra os andaluzes se iguala aos números diante de outros três adversários, em um momento em que Manuel Pellegrini, treinador do time andaluz, entra na partida com um retrospecto negativo marcante contra o Barcelona.

Flick disputou quatro partidas contra o Real Betis no Campeonato Espanhol, nas quais conquistou duas vitórias e dois empates, sem sofrer nenhuma derrota, o que deixa seu índice de vitórias contra o rival em apenas 50%, o menor aproveitamento do treinador alemão diante de qualquer equipe de LaLiga desde que assumiu o Barça.

Esse índice se iguala ao seu retrospecto contra Real Sociedad, Leganés e Las Palmas, de acordo com os dados da "Opta".

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Por outro lado, Pellegrini apresenta um retrospecto ainda mais complicado contra o Barcelona, após perder 21 partidas das 30 que disputou contra o time catalão no Campeonato Espanhol, contra cinco vitórias e quatro empates.

A "Opta" aponta que Pellegrini se iguala aos treinadores com mais derrotas diante de um único adversário na história da competição: José Luis Mendilibar também perdeu 21 partidas contra o Barcelona, enquanto Joaquín Caparrós sofreu o mesmo número de derrotas diante do Real Madrid.



