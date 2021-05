Barcelona e Atlético de Madrid oferecem a liderança ao Real Madrid

Merengues podem assumir a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo (9), em caso de vitória sobre o Sevilla

Barcelona e Atlético de Madrid empataram sem gols, no Camp Nou, dezsta vez sem o erro de Ter Stegen que deu a vitória aos rojiblancos no primeiro turno. Sem fluidez com a bola, mas com cautela e energia, culés e colchoneros empataram no jogo que pode 'abrir' caminho para o título ao rival Real Madrid, que fica a depender apenas de si, no Campeonato Espanhol.

O Atleti lidera o campeonato com 77 pontos, dois a mais do que o Barcelona, enquanto o Real Madrid registra 74 pontos e o Sevilla 70, mas estes dois com um jogo a menos disputado.

Em caso de igualdade pontual, o Real Madrid tem vantagem no confronto direto com o Atlético (1 a 1, 2 a 0), e com o Barcelona (2 a 1, 3 a 1).

Agora, o Real entra em campo contra o Sevilla pensando apenas na vitória neste domingo (9), às 16h (de Brasília), pela 35ª rodada do Espanhol.