Barcelona dos rebeldes: Neymar e Griezmann enfrentam seus clubes e agitam mercado

Neymar se recusa a voltar ao PSG durante a pré-temporada, e Griezmann não quer se apresentar no Atlético de Madrid. Dupla segue na mira dos catalães

Os dois principais desejos do Barcelona no mercado da bola estão em rebeldia com os seus respectivos clubes. No domingo (7), Griezmann não viajou com o Atlético de Madrid para o início da pré-temporada. Na segunda-feira (8), foi a vez de Neymar se ausentar dos trabalhos do Paris Saint-Germain.

As duas grandes contratações que o clube tenta acertar na atual janela de transferências parecem seguir os passos de Ousmane Dembélé, que usou uma estratégia similar para chegar ao Camp Nou no verão de 2017. Se tudo sair como se espera na diretoria barcelonista, o trio será companheiro de elenco nos próximos dias.

Rebeldes, sem cumprir os seus contratos de trabalho e desobedecendo os seus empregadores. Assim começaram as temporadas de Griezmann e Neymar, para quem o PSG já está preparando um castigo, conforme comunicado divulgado na segunda-feira: "O lamenta esta situação e tomará as medidas apropriadas", disse o comunicado do atual campeão da Ligue 1, que você pode assistir ao vivo pelo DAZN.

Neymar quer voltar ao , e o clube quer Neymar. Se não houvesse o envolvido, a história seria mais fácil. Porém, não é. O próprio presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, anunciou na semana passada que os franceses não querem vendê-lo.

"Sabemos que Neymar quer sair do PSG. Porém, também sabemos que o PSG não quer deixá-lo sair. Com isso, não há caso Neymar. Não há nada", explicou o mandatário catalão.

É preciso recordar que, durante a temporada 2018/2019, o PSG afastou Adrien Rabiot do time quando o meio-campista se envolveu em rumores de uma ida ao Barcelona. O atleta se negou a discutir o novo acordo, o qual se encerrou em junho, e firmou um pré-contrato com a . Por isso, o jogador passou a treinar com os reservas.

Griezmann, por sua vez, anunciou há alguns meses que não seguirá no Wanda Metropolitano em 2019/2020 e que pagaria a sua cláusula de rescisão. Até o momento, o segundo passo ainda não aconteceu. Portanto, o time da capital espanhola segue pagando os seus salários. Em função disso, o atleta deveria cumprir as suas obrigações e teria que iniciar a pré-temporada ao lado dos colegas de elenco, o que não aconteceu.

O já anunciou que não aceitará vender o campeão do mundo na por um valor inferior aos 120 milhões de euros estabelecidos em contrato. Este é o valor da sua multa rescisória.