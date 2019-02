"Barcelona deve se preparar para um futuro sem Messi", diz presidente do clube

Josep María Bartomeu explica que clube tem investido em jovens estrelas pensando em uma transição mais fácil no futuro

Lionel Messi tem contrato com o Barcelona até 2021, quando terá 34 anos, e tanto o craque argentino quanto o clube catalão já negociam uma renovação para ampliar ainda mais o vínculo do camisa 10.

Parece que Messi ainda ficará por uns bons anos no Camp Nou, mas ainda que o argentino tenha muito tempo de carreira pela frente, o Barça já se prepara para o futuro sem o craque, quando ele deixar o clube e/ou se aposentar. O camisa 10 já deu declarações mostrando que pensa em pendurar as chuteiras no seu time de infância, o Newell's Old Boys.

Tanto que o presidente blaugrana, Josep María Bartomeu, revelou que tem contratado jovens estrelas como Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, Arthur e Lenglet pensando na transição do Barça quando Messi deixar o Camp Nou.

"Sei que um dia Lionel dirá que está se aposentando. Temos que preparar o clube para o futuro. Estamos trazendo jogadores jovens ao time porque precisamos continuar esta era de êxito. Essa é a nossa responsabilidade", disse o mandatário azul-grená à BBC Radio 5Live.

"Meu mandato vai terminar em duas temporadas. Assim, preciso deixar o clube em uma excelente posição e dizer ao novo presidente: 'esse é o nosso legado'", concluiu.