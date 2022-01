Barcelona desmente jornalista, e Piqué até posta extrato bancário para provar salário que recebe

Vivendo sua pior crise financeira da história, o Barcelona foi alvo de declarações do jornalista Lluis Canut, comentarista do programa "Onze", da TV3, da Espanha. O jornalista divulgou o que considerou como os salários mais altos do clube catalão. Porém, o clube negou a informação.

O jornalista afirmou que Piqué, Sergio Busquets e Jordi Alba recebem os maiores salários do elenco, e que não aceitaram reduzir seus ganhos. Segundo Lluis Canut, quem recebe a maior quantia é o zagueiro Gerard Piqué, com vencimentos na casa de 28 milhões de euros (R$ 179 milhões na cotação atual). Clube e zagueiro, porém, usaram suas redes sociais para desmentir a informação do jornalista.

O zagueiro Gerard Piqué chegou até a postar um print em seu Twitter mostrando uma transferências bancária de 2,3 milhões de euros (R$ 14,7 milhões na atual cotação) alegando ser 50% do seu salário anual. Sendo assim, o salário total de Piqué estaria na casa de 4,6 milhões de euros (R$ 29,5 milhões na cotação atual).

Confira abaixo o tweet de Gerard Piqué

