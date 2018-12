Barcelona define prazo de uma semana para saber se Umtiti será operado

Com o futuro incerto do jogador, Barcelona pretende decidir se busca novas contratações no mercado de transferência

O Barcelona vive um dilema sobre o futuro de Samuel Umtiti na equipe. O jogador que passa por um tratamento especifico devido aos danos sofridos na cartilagem do joelho esquerdo, não atua com o time desde setembro. Com isso, o Barça definiu prazo de uma semana ao departamento médico do clube para saber se o atleta será operado ou se o negocia na próxima janela de transferência.



(Foto: Getty Images)

A saída de Umtiti poderia render aos cofres do clube dinheiro suficiente para contratar um zagueiro com mais experiência ao setor defensivo da equipe comandada por Ernesto Valverde.

Vale destacar que o time Catalão tem como alvo o zagueiro do Ajax, De Ligt. Mas a ida do atleta à Espanha não será tão fácil como alguns dirigentes do Barcelona imaginam, já que o treinador do time holandês, Marc Overmars assegurou que o jogador não está liberado para negociações durante a janela de transferências.