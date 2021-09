Barcelona de Guayaquil solicita liberação de público para jogo contra o Flamengo

Dirigentes do time equatoriano solicitaram as autoridades locais 30% da capacidade de seu estádio

Se o Flamengo vai receber o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, com os portões abertos para a torcida, o mesmo deve acontecer no jogo da volta, no Equador. Isso porque a equipe equtoriana solicitou as autoridades locais a liberação de 30% da capacidade do seu estádio.

Em uma reunião dos representantes do Barcelona com membros do Comitê de Operações de Emergência, os dirigentes indicaram que a ideia é receber apenas sócios vacinados. O pedido será analisado e a resposta sairá nesta segunda-feira (20).

Em fase ruim no campeonato equatoriano, o Barcelona espera virar a chave para as semifinais da Copa Libertadores, que começam nesta quarta-feira (22), no Maracanã. Semifinalista da maior competição continental de clubes da América do Sul, a equipe de Fabian Bustos é apenas a sexta na tabela de classificação do campeonato equatoriano.

Na última sexta-feira (17), o Barcelona venceu o Deportivo Cuenca por 3 a 2 e agora só entra em campo na quarta, diante do Flamengo. Já o time de Renato Gaúcho, encara o Grêmio neste domingo (19), pelo Campeonato Brasileiro.