Barcelona: Coutinho escalado entre os titulares contra o Rayo Vallecano

Valverde poupa Dembélé para decisão na Champions e coloca brasileiro entre os titulares ao lado de Messi e Suárez

Prestes a decidir uma vaga nas quartas de final da Champions League, o Barcelona não poupa suas energias também em La Liga, onde encara o Rayo Vallecano neste sábado (9), a partir das 14h30 do horário de Brasília. Ernesto Valverde lançou um time praticamente titular diante do time de Vallecas, com a entrada do brasileiro Philippe Coutinho entre os onze.

Rebaixado ao banco de reservas, o meia entra na vaga do francês Dembélé, poupado para o duelo contra o Lyon da próxima quarta-feira (13), no Camp Nou. Por outro lado, Messi e Suárez estão confirmados na linha de frente neste final de semana, enquanto Arthur também volta a figurar entre os titulares, compondo o setor intermediário ao lado de Vidal e Busquets.

Líder em La Liga após 26 rodadas, com 60 pontos conquistados, o Barça busca também os títulos na Champions e na Copa do Rei, onde se classificou a mais uma final após golear o Real Madrid por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, a pouco mais de uma semana.