Barcelona conta com pressão de Neymar no PSG e deixa Dembélé e Rakitic 'na manga'

Se o PSG rejeitar a nova oferta por Neymar, o Barça tentará incluir os dois jogadores para fechar o negócio até o fim da semana

O deve dar hoje uma resposta ao sobre a segunda oferta oficial feita pelo clube catalão por Neymar, que gira em torno de 160 milhões de euros (R$ 732,4 milhões). “Ainda não há acordo, mas estamos próximos”, disse Javier Bordas, diretor do Barça que viajou até Paris para fechar o acordo. A pressão que Neymar tem feito nos bastidores, principalmente em Leonardo, diretor do PSG, surtiu efeito e a negociação segue em frente apesar de haver ainda um receio em Barcelona.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

O Barcelona não tem certeza, porém, que o PSG aceitará a oferta. Por isso, já trabalha com uma terceira proposta que guarda na manga caso precise: Ousmane Dembélé e Ivan Rakitic. São dois jogadores que o PSG já demonstrou interesse em algum momento e a saída deles ajudaria o Barça na questão salarial caso Neymar seja contratado. Até que o PSG se pronuncie, no entanto, essa ideia não será apresentada como oficial.

Mas a tarefa do Barcelona de incluir os dois não é nada fácil, já que terá de convencer os jogadores a saírem do clube. Rakitic já recusou o PSG há um ano e os agentes do meia já disseram que “não é problema deles” a negociação por Neymar. Já Dembéleé, como é sabido, desagrada a diretoria blaugrana por sua indisciplina e também não mostra interesse em deixar o futebol espanhol.

Barcelona e PSG combinaram que um desfecho para a última proposta fosse dado 24 horas depois da reunião da terça-feira, mas as tratativas podem se arrastar por mais alguns dias.

Neymar quer resolver seu futuro logo e, segundo apurou a Goal, quer estar com isso resolvido até a próxima semana, quando se apresenta à seleção brasileira para amistosos contra e , nos . Por isso, está pressionando mais o PSG para sair logo, enquanto que o Barcelona se mostra mais receptivo para aceitar algumas condições impostas pelos franceses, que já são bem menores graças a essa insistência do brasileiro.

Mais artigos abaixo

O PSG insiste que Nélson Semedo esteja na negociação, mas o Barcelona não pensa em se desfazer do lateral português.

Esperando por uma resposta do PSG, que pode ser negativa, o Barcelona está convencido de que Dembélé e Rakitic podem, finalmente, "dobrar" o PSG e garantir o retorno de Neymar. A meta dos catalãese é fechar a negociação até o fim de semana. A janela de transferências fecha na próxima segunda-feira, dia 2.