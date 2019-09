Barcelona confirma Umtiti mais tempo fora e Suárez perto de volta

Zagueiro sofreu uma lesão no metatarso em serviço pela seleção francesa e o clube diz que perderá de cinco a seis semanas. Suárez está perto de volta

Espera-se que Samuel Umtiti fique fora por mais de um mês depois que o confirmou a extensão de sua lesão no pé, mas Luis Suárez está perto de retornar depois de ter sido convocado para a reunião com o .

O campeão Barça enfrenta o time que os derrotou na final da , no último ano, no Camp Nou, no sábado, tendo conquistado apenas quatro pontos nos três primeiros jogos da competição nacional.

O zagueiro francês Umtiti sofreu uma lesão no metatarso em serviço pela seleção e, apesar dos testes iniciais sugerirem que o problema não era grave, o Barça confirmou agora que o zagueiro ficará fora por até seis semanas.

"No acompanhamento do processo de recuperação do pé direito do jogador francês, e por meio de novos testes, uma fissura do segundo metatarso foi detectada. O tempo aproximado de retirada será de cerca de cinco a seis semanas", disse um comunicado oficial.

Suárez começou no primeiro jogo do Barça na temporada contra o , mas foi forçado a sair com uma lesão na panturrilha aos 37 minutos.

O atacante está ausente desde então, perdendo uma vitória sobre o Real Betis e um empate por 2 a 2 com o Osasuna antes da data Fifa.

Mas o chefe do Barça, Ernesto Valverde, confirmou em entrevista coletiva na sexta-feira (13) que Suárez retornaria ao time e o jogador de 32 anos foi incluído na lista oficial do Barça.

O Barça também continuará sem o capitão Lionel Messi devido a um problema na panturrilha, assim como Ousmane Dembélé, que tem um problema nos tendões.

Messi continuou trabalhando sozinho em sua recuperação, perdendo os treinos de terça e quarta-feira com o grupo principal e sua participação contra o Valencia, que derrotou o Barça na final da Copa del Rey da última temporada, parece estar fora de questão.

Ele também deve perder o jogo de abertura da Liga dos Campeões contra o Dortmund em 17 de setembro.