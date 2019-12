Barcelona começa 2020 com baixas de Arthur e Ter Stegen, mas não teme pela Liga dos Campeões

Goleiro se recupera de uma lesão no tendão direito, enquanto o volante segue tratando um problema no púbis

O começará 2020 com duas grandes perdas. O clube emitiu uma nota oficial nesta segunda-feira comunicando que Ter Stegen e Arthur, lesionados, não participarão dos primeiros compromissos do ano.

De acordo com o departamento do médico do Barça, Ter Stegen sofreu uma lesão no tendão do joelho direito na vitória contra o , e não enfrentará o no sábado (4). O clube não deu previsão de retorno do alemão aos gramados.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Desta forma, o brasileiro Neto deve assumir a posição e será titular no dérbi da Catalunha.

Mais artigos abaixo

Já o volante Arthur segue se recuperando de uma lesão no púbis, que o mentém longe dos gramados desde o início de dezembro. Segundo o departamento médico do Barça, ele deve ficar afastado por mais 20 dias.

No entanto, Ter Stegen e Arthur não preocupam para os duelos contra o pelas oitavas de final da , já que a primeira partida está marcada para o dia 25 de fevereiro.