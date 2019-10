Barcelona com Messi, Griezmann e Suárez 'afinados' pela primeira vez

Trio de ataque brilha, com um gol para cada além de assistências; Barça chega a 19 pontos em LaLiga

O visitou o na manhã deste sábado e não deu chances ao adversário: 3 a 0 para os catalães, com show do novo trio de ataque pela primeira vez. Messi, Griezmann e Suárez jogaram os 90 minutos e brilharam juntos.

Cada um marcou um gol - é a primeira vez que isso acontece -, e nos dois últimos tentos, os três jogadores participaram na sequência do lance.

No primeiro gol, aos 13 minutos do primeiro tempo, Griezmann recebeu lançamento de Lenglet e chutou na saída do goleiro para abrir o placar. Já na segunda etapa, também aos 13 minutos, começou o show do trio: Frenkie de Jong tocou para Suárez, que já dentro da área cortou um marcador e deixou a bola com Griezmann, que com um simples toque ajeitou a bola para Messi, que chutou no cantinho, sem chances para o goleiro.

O terceiro gol também foi obra dos três craques. Tudo começou no campo de defesa com um lindo lançamento de Griezmann para Messi que arrancou sozinho. De frente para o gol, o argentino viu Suárez se aproximando e rolou a bola para o uruguaio marcar seu gol. O camisa nove é agora o quatro maior artilheiro da história do Barça, com 184 gols marcados.