Barcelona: ​​​​com a intenção do "tiki-taka", mas com a eficiência do jogo aéreo

O futebol jogado pelo Barcelona de Guardiola e pela campeã europeia e mundial Espanha foi chamado de "tiki-taka". Um estilo de jogo de toque, desenvolvido pelos "baixinhos". Uma estratégia que perfeitamente combinou com Xavi Hernández. E uma forma de sentir o esporte que o atual técnico do clube catalão quer transferir para sua equipe. Entretanto, o homem de Terrassa vive um grande paradoxo na atualidade Culé: a intenção do "tiki-taka" choca com a eficiência do jogo aéreo.

Há uma estatística que é difícil de ignorar, onde o Barcelona é uma das três equipes que mais marcou gols de cabeça nas cinco ligas principais da Europa nesta temporada. Sim, é isso mesmo. Os homens de Xavi têm o jogo aéreo como uma de suas principais virtudes. Pelo menos nos números, é claro.

A Inter de Milão, o Rennes e a equipe catalã, com 15 gols cada, lideram esta específica tabela. E, dentro da equipe Culé, o homem que se destaca é Luuk de Jong, que é o artilheiro de LaLiga 2021/22, com cinco gols.

No entanto, o atacante holandês não é um titular regular no Barça. A estatística, claro, não deve ser decisiva, mas existe, é real e, no final das contas, levanta uma questão óbvia: De Jong merecia ou merece mais minutos no ataque do Barcelona?