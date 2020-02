Barcelona cogitou retorno de Iniesta por empréstimo, diz jornal

Negociação, no entanto, não teria avançado pelo fato do meia ainda ter dois anos de contrato com o Vissel Kobe

O tentou o retorno de Andrés Iniesta na janela de inverno europeu. Segundo o diario Sport, o clube catalão sondou a situação do meia, que chegaria por empréstimo.

O espanhol, hoje no Vissel Kobe, do , teria recebido "várias ofertas no começo do ano", de acordco com a publicação. E o Barcelona era um dos interessados, a pedido do técnico Quique Setién.

A negociação, no entanto, não teria avançado por ser considerada "muito complexa", principalmente pelo fato do meia possuir vínculo com os japoneses até 2022.

Iniesta se sente cada vez mais confortável no Vissel Kove, onde é capitão e uma peça chave para o funcionamento da equipe.

Neste sábado, o meia ajudou sua equipe a conquistas a Supercopa do Japão, alcançando 37 títulos e se tornando o segundo jogador da história com mais troféus, ficando atrás apenas de Daniel Alves.