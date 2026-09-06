Barcelona atropela o Valencia no Mestalla; Rodri machuca companheiro de equipe

O Barcelona conquistou neste domingo uma vitória tranquila sobre o Valencia. A equipe do técnico Hansi Flick abriu rapidamente 0 a 2 com Lamine Yamal e Fermín López e depois não voltou a ser ameaçada. Raphinha, Pedri e Yamal definiram o placar final em 0 a 5 após o intervalo. O Barcelona tem o máximo de doze pontos em quatro partidas e abre uma pequena vantagem sobre o Real Madrid, que tem três pontos a menos.
O jogo tinha acabado de completar cinco minutos quando Fermín encontrou pela direita um belo passe em profundidade para Yamal. O ponta-direita deixou a bola quicar uma vez dentro da área antes de surpreender o goleiro Stole Dimitrievski com um toque inteligente: 0 a 1.
O Barcelona não teve nada a temer do Valencia, onde Arnaut Danjuma começou como centroavante e Kayne van Oevelen teve de se contentar com um papel de reserva. No meio da primeira etapa, saiu também o 0 a 2, quando Fermín encontrou o canto mais distante após uma ajeitada de Anthony Gordon.
Um momento marcante aconteceu logo depois, quando o Barcelona buscava o 0 a 3 em uma cobrança de escanteio. Rodri se virou e bateu em cheio no nariz de Eric García, que precisou ser substituído por Jules Koundé. A imprensa espanhola informou pouco depois que o defensor sofreu um desvio de septo nasal, algo que ele já teve no ano passado e que o fez jogar por muito tempo com uma máscara.
Cinco minutos depois do intervalo, o Barcelona matou de vez a partida. Yamal tocou para Fermín, que apareceu em velocidade, e ele deixou a bola de bandeja para Raphinha. O brasileiro só empurrou com enorme facilidade na segunda trave: 0 a 3.
No restante, já não houve mais jogo. O Barcelona não teve a menor dificuldade contra o Los Che, que não conseguiu evitar que, a quinze minutos do fim, saísse também o 0 a 4. Dani Olmo acionou Pedri, que bateu da entrada da área para marcar: 0 a 4.
Ficou ainda pior para o Valencia, e mais uma vez Olmo participou diretamente do gol. Desta vez, ele encontrou espaço para Yamal, que bateu de perto e superou Dimitrievski pela segunda vez na partida: 0 a 5.