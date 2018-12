Barcelona: Arthur vê disputa saudável com Vidal e brinca com atrasos de Dembélé

O meio-campista brasileiro voltou a ser titular nesta terça-feira (11), no empate por 1 a 1 contra o Tottenham, pela Champions League

Após ter sido destaque por cinco jogos, Arthur voltou a ser escalado como titular no meio-campo do Barcelona e participou bem no empate por 1 a 1 com o Tottenham, nesta terça-feira (11), pela última rodada da fase de grupos da Champions League.

E como o clube catalão já havia garantido classificação e liderança de sua chave, o duelo foi uma oportunidade para o brasileiro começar a reconquistar o seu lugar depois que, em meio à sua ausência, Arturo Vidal ganhou espaço entre os titulares.

"É uma disputa saudável. Acho que independentemente de quem joga, só tem que ajudar o Barcelona", afirmou o meio-campista de 22 anos para o Esporte Interativo. "Pra mim foi muito bom, recupero em 100% e se Deus quiser não acontece mais nada. Estou preparado para o resto da temporada".

Arthur também preferiu não escolher um adversário específico para enfrentar nas oitavas de final. A UEFA sorteia o chaveamento nesta segunda-feira (15): “Difícil, são grandes equipes. Na minha opinião a gente não tem que pensar em adversário. Não tem jogo fácil”.

O Barça na primeira fase da @Championsleague:

1º lugar do Grupo B

Invicto, com 14 pontos dos 18 disputados



Parabéns, craques!

#ForçaBarça pic.twitter.com/WiMNRnjURw — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) 11 de dezembro de 2018

Para completar, após ser perguntado se Ousmane Dembélé precisaria ganhar um despertador em um eventual ‘amigo oculto’ de Natal, Arthur revelou que o elenco barcelonista também tem cobrado o meia-atacante por seus atrasos. Entretanto, destacou que o francês (autor de um golaço no empate com o Tottenham) é um iluminado pelo talento que tem com a bola.

“A gente brinca, pega no pé dele de uma forma sadia. A gente está ajudando bastante ele, tanto é que ele está correspondendo dentro do campo, então acho que um puxãozinho de orelha é válido, mas ele chega aqui dentro de campo e dá conta do recado”, disse.

“É um craque, aquele que Deus olha e diz ‘ é você’. Porque as coisas que ele faz... é diferente. Você olha pra ele e já vê (...) É corrigir algumas coisinhas que não vem fazendo direito, mas dentro de campo está correspondendo, então tem todo o apoio do grupo e a gente está aqui para ajudar ele, e ele a gente”.