Barcelona x Arsenal: horário, onde assistir, escalação e as últimas notícias

Catalães recebem os espanhóis na edição 2019 da Troféu Joan Gamper; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O domingo, dia 4, vai ser data para um grande jogo da pré-temporada 2019/20! O recebe o no Camp Nou para a edição 2019 do Troféu a partir das 15h (horário de Brasília), com as duas equipes continuando sua preparação para os compromissos oficiais que se aproximam na , e também na Europa.

Pode ser apenas uma taça simbólica, mas o Barça certamente entrará determinado para continuar mandando no 'seu' torneio: o clube venceu 41 dos 53 anos em que o torneio foi realizado na história - a última delas em 2018, quando fez 3 a 0 no Boca Juniors.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Arsenal DATA Domingo, 4 de agosto LOCAL Camp Nou - Barcelona, Espanha HORÁRIO 15h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o apenas pelo canal ESPN Brasil, na TV fechada, ou pelo site oficial do Barcelona (exceto no Reino Unido e na ).

A Goal também irá trazer todos os lances do duelo em tempo real no nosso minuto a minuto!

ESPN Brasil - número do canal por operadora

OPERADORA NÚMERO DO CANAL SKY 198 (HD 598) Claro TV 70 (HD 570) NET 70 (HD 570) Vivo TV 570 Oi TV 160

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BARCELONA

Principal jogador do Barcelona, Lionel Messi acabou de retomar os treinos depois das férias extendidas, em função da , e não deve ser relacionado para o duelo deste final de semana. Já Luis Suárez e Moussa Wagué podem ganhar alguns minutos em campo, já que também voltaram a trabalhar nos últimos dias, bem como Gerard Piqué, recuperado de lesão e já reintegrado aos treinos.

Contratado a peso de ouro nessa temporada, o francês Griezmann deve seguir liderando a linha de frente do time ao lado de Ousmane Dembélé, que ganha nova chance do técnico Ernesto Valverde. Malcom, negociado com o , é o mais novo nome a deixar o elenco blaugraná.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Sergi Roberto, Rakitic; Dembélé, Griezmann, Suárez.

ARSENAL

Vindos de uma derrota na frente de seu torcedor, os Gunners sabem bem que precisam fazer uma boa apresentação na casa do Camp Nou - onde a história recente tem sido bastante cruel para eles, especialmente em se tratando de Liga dos Campeões da UEFA. Para isso, porém, o técnico Unai Emery já sabe que não terá jogadores como Hector Bellerin, ​Rob Holding, Konstantinos Mavropanos, todos descartados para o duelo.

Já Alexandre Lacazette, que retomou os treinos, pode ter alguns minutos no ataque, bem como Lucas Torreira e Mohamed Elneny, que também voltaram a treinar com o resto do elenco. A expectativa dos londrinos fica por conta da possível estreia de Dani Ceballos, recém-contratado junto ao .

De fora dos últimos dois compromissos do time após terem participado de uma tentativa de assalto a carro, Özil e Kolasinac são dúvidas para o jogo na Catalunha.

Grande reforço da temporada, o francês Nicolas Pépé deve mesmo fazer sua primeira apresentação apenas na arranca do Campeonato Inglês.

Provável escalação do Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, Chambers, Monreal; Guendouzi, Xhaka, Dani Ceballos, Mkhitaryan; Aubameyang, Nketiah.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BARCELONA

A temporada do Barça só irá começar 'pra valer' no dia 16 de agosto, uma sexta-feira, quando inaugura a primeira rodada de La Liga 2019/20 diante do de Bilbao, no País Basco. Na sequência da Joan Gamper, porém, o compromisso será nos , onde terá dois jogos em sequência contra o .

Antes disso, os resultados do Barça não foram dos mais satisfatórios: uma derrota para o , por 2 a 1, e uma modesta vitória sobre o Vissel Kobe (do seu 'ex' Andrés Iniesta) foram os únicos resultados da pré-temporada até aqui.

Mais artigos abaixo

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 1-2 Chelsea Amistoso de clubes 23/07/2019 Vissel Kobe 0-2 Barcelona Amistoso de clubes 27/07

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Barcelona Amistoso de clubes 07/08/2019 20h30 Barcelona x Napoli Amistoso de clubes 10/08/2019 18h

ARSENAL

Motivado por uma boa atividade no mercado da bola durante o verão, o Arsenal também obteve bons resultados contra , de Munique e , mas acabou sendo superado por Real, na , e viu o levar a Emirates Cup, torneio que leva o nome de sua patrocinadora máster, em plena Londres.

Será também a última chance para testes: no próximo domingo, dia 11, os Gunners vão ao nordeste inglês para visitar o United, a partir das 10h (horário de Brasília), pela primeira rodada da Premier League 2019/20.

Últimas partidas