Barcelona apresenta detalhes de como desinfeta vestiários dos jogadores

O clube postou um vídeo mostrando o procedimento adotado para combater o novo coronavírus

O , tomando todos os cuidados na volta de seus treinamentos, publicou em seu canal um vídeo dos vestiários dos jogadores da equipe principal sendo desinfetados como forma de prevenção e combate ao novo coronavírus Covid-19, que já matou mais de 27 mil pessoas na , que passou dos 21 mil casos confirmados.

No vídeo, dois homens aparecem com roupas de proteção e máscaras enquanto usam máquinas de pressão para lavar a área dos armários, dos equipamentos e materiais de jogo e treino dos jogadores, além dos banheiros, corredores e portas de toda a área dos vestiários e do centro de treinamentos.

No Barcelona, além dos vestiários e áreas comuns, os carros dos jogadores - que devem ser sempre os mesmos - são higienizados e desinfetados ao chegarem ao Centro de Treinamento, quando também têm suas temperaturas medidas para detectar se algum deles está com febre.

A Espanha, apesar de ainda ter normas rígidas quanto ao isolamento, está começando os procedimentos para um relaxamento da quarentena. Para isso, protocolos foram estabelecidos para os treinamentos - que, nesta segunda-feira (18), foram liberados para até 10 jogadores - e para os próprios atletas que devem seguir uma série de normas para antes e depois das atividades no clube.

Com o Campeonato Espanhol paralisado desde o dia 12 de março, o presidente da Liga, Javier Tebas acredita que estes passo sejam fundamentais para a retomada os poucos dos jogos, o que pode acontecer já no dia 12 de junho, mesmo depois de cinco casos de Covid-19 entre jogadores terem sido confirmados pela La Liga, até o último dia 10.

Confira o vídeo da desinfecção dos vestiários da Cidade Esportiva do Barcelona no topo da página.