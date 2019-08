Barcelona aprende a vender jogadores e consegue até lucro no mercado

Depois da saída de Malcom, clube acumula 132 milhões de euros em vendas e reforça a tendência do verão passado, quando faturou 100 milhões em negócios

Ninguém pode questionar uma coisa de Josep Maria Bartomeu. Ele conseguiu vendas vantajosas para o nos últimos anos. Ou ao menos sem perder muito dinheiro após a incorporação de um jogador que não cumpre as expectativas pelo motivo que for. A saída de Malcom Silva evidencia isso. Chegou há um ano por 42 milhões de euros e irá por 40 milhões de euros, mais cinco milhões de euros em variáveis. O clube praticamente não perderá dinheiro com o atleta.

Não é o único. Jasper Cillessen multiplicou por dois o seu valor em três temporadas no clube. Há um ano, o Barça conseguiu superávit nas transações de Paulinho, Yerry Mina e Gerard Deulofeu.

No primeiro caso, o Barcelona ganhou 10 milhões de euros com sua venda ao Guangzhou Evergrande. O clube havia desembolsado 40 milhões de euros para contratá-lo um ano antes. Com Deulofeu, o Barça dobrou a inversão de seis milhões de euros que havia desembolsado para recuperá-lo do três ano antes. No entanto, o caso mais surpreendente é de Yerry Mina. Comprado por nove milhões de euros do , ele foi vendido por 30 milhões, mais que o triplo, depois de disputar o Mundial com a e marcar três gols.

O clube catalão também minimizou o impacto no departamento de finanças de jogadores como André Gomes e Paco Alcácer e, ainda que em abos os casos tenha perdido dinheiro, impediu que nenhuma das duas operações pudesse ser considerada muito ruim. Neste momento, à espera do rendimento de Antoine Griezmann e Frenkie De Jong, o Barcelona gastou bastante para reforçar o seu plantel.