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Sam Vreeswijk

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Barcelona aparece em Enschede por jogador do FC Twente

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R. Nijstad

O Barcelona procurou o FC Twente por causa de Ruud Nijstad. A informação foi publicada pelo Voetbal International na tarde desta quinta-feira. No entanto, o clube de Enschede não pretende liberar o defensor de dezoito anos.

A revista citada informa que o Barcelona está em busca de um zagueiro com boa saída de bola e muito potencial para o lado esquerdo da defesa. Foi assim que Nijstad entrou no radar.

Os catalães procuraram o Twente no De Grolsch Veste, mas, por enquanto, não houve acordo: o diretor técnico Erik ten Hag decidiu não dar andamento ao interesse e pretende manter Nijstad no elenco.

Em princípio, Ten Hag pretende manter a porta fechada, mesmo que o Barcelona apresente uma nova proposta por Nijstad nos próximos dias.

Nijstad é visto como um dos maiores talentos da Eredivisie. Entre outros clubes, PSV e Eintracht Frankfurt já haviam demonstrado interesse nele no início deste verão europeu.

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No entanto, a transferência não aconteceu. Mais do que isso: o defensor renovou em junho seu contrato com o Twente até meados de 2029.

Nijstad estreou pelo Twente em outubro do ano passado. Desde então, o canhoto de 1,95 metro disputou 29 partidas oficiais pelo atual 12º colocado da Eredivisie. Além disso, soma um gol e uma assistência.

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