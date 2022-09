Barcelona ameaça ação judicial por susposto contrato vazado de Messi

A equipe deve tomar medidas legais contra o jornal espanhol que vazou supostas exigências de contrato de Lionel Messi

Depois que o jornal espanhol El Mundo del Siglo XXI, que teve acesso à documentos ligados investigação chamada "Barçagate", sobre supostos crimes administrativos da gestão Josep Maria Bartomeu, em 2020, divulgou os detalhes da negociação para Lionel Messi permanecer no Barcelona, o clube espanhol estuda tomar medidas jurídicas pelo caso.

Em um comunicado, embora não tenha negado as informações publicadas, o clube disse: “Em relação às informações publicadas hoje no "El Mundo del Siglo XXI" sob o título 'Barça Leaks, os arquivos secretos do clube parte 1', o FC Barcelona manifesta a sua indignação pelo vazamento intencional de informações que fazem parte de um processo legal. O clube lamenta que o meio em questão se gabe de ter 'acesso a uma enorme quantidade de documentos e e-mails que fazem parte da investigação do Barçagate', quando essa informação ainda não foi divulgada."

"Em todo caso, o artigo em causa torna públicos documentos que não têm a ver com o processo em curso e a sua utilização é uma afronta à reputação e confidencialidade do clube. Por isso, e com o objetivo de proteger os direitos do Barcelona, ​​o departamento jurídico do clube está estudando as medidas legais que precisam ser tomadas.”

No comunicado, o clube espanhol se refere a um artigo publicado pelo jornal sobre a renovação de contrato de Lionel Messi. A estrela argentina deixou o Camp Nou sem custos no verão europeu de 2021, quando se juntou ao Paris Saint-Germain - mas somente depois que todos os esforços foram feitos para estabelecer novos termos, como noticiou o jornal.

Getty

Na reportagem, o jornal indica que as condições de Messi para renovar seu contrato incluíam um camarote no Camp Nou, estádio do clube, para sua família e a do atacante uruguaio Luís Suárez; 10 milhões de euros de bônus pela renovação; recuperação do salário perdido na temporada anterior, devido à pandemia de Covid-19; um voo privado para a Argentina no Natal de 2021; e uma multa de rescisão contratual de 10 mil euros.

É claro, o Barça não gostou de ver seus negócios discutidos em público e, por isso, deve tomar medidas legais contra a publicação do jornal espanhol.

Além disso, o El Mundo teve acessos aos documentos da investigação "Barcagate", que apura supostos pagamentos de terceiros e campanhas de difamação contra lendas do clube pelo ex-presidente Josep Maria Bartomeu e um conselho de administração, que renunciou aos cargos em outubro de 2020.

Nessa temporada, a equipe de Xavi, que continua aberta ao retorno de Messi quando ele ficar livre do PSG no verão de 2023, começou invicta na campanha de La Liga em 2022/23 depois de reforçar o time na última janela de transferências.