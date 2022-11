Barcelona x Almería: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Duelo deste sábado (5) marca a despedida de Piqué, que anunciou a aposentadoria; veja como acompanhar na TV e na internet

No duelo que marca a despedida de Piqué, o Barcelona enfrenta o Almería na tarde deste sábado (5), às 17h (de Brasília), pela 13ª rodada da La Liga. O torcedor pode acompanhar o duelo no Star+, na plataforma de streaming.

O Barcelona e seus fãs foram surpreendidos pelo anúncio da aposentadoria de Piqué, que fará, no Camp Nou, a sua última partida pelo clube espanhol. Apesar do cenário, os culés, que estão na segunda posição com 31 pontos, entram em campo de olho na vitória para tentar assumir a liderança.

Do outro lado, o Almería é o 14º colocado, com 13 pontos, e faz uma campanha de altos e baixos. Porém, o time visitante sabe que precisa pontuar para não se aproximar da zona de rebaixamento.

Prováveis escalações

Escalação do provável Barcelona: Ter Stegen; Balde, Alonso, Pique, Bellerin; Pedri, De Jong, Gavi; Torres, Lewandowski, Dembele.

Escalação do provável Almería: Martinez; Akieme, Ely, Babic, Mendes; De la Hoz, Melero; Embarba, Robertone, Baptistao; Toure.

Desfalques

Barcelona

Franck Kessie, Sergi Roberto, Ronald Araujo e Eric Garcia estão no departamento médico.

Almería

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Camp Nou, Barcelona - ESP