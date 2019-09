Barcelona ainda precisa vender R$ 450 milhões em jogadores para equilibrar contas

Com problemas de fluxo de caixa, o clube catalão ainda precisa realizar grandes vendas neste ano

Até mesmo os gigantes do futebol europeu tem problemas financeiros. O Barça, com todos os seus craques, patrocínios e inúmeras fontes de renda, tem uma lacuna a preencher em uma seção muito importante de seu orçamento: vendas de jogadores. A receita prevista de saídas neste ano para os Blaugranas é de 172 milhões de euros. O problema é que, até agora, o clube catalão conseguiu apenas 60. Isso causou um rombo de 112 milhões de euros no orçamento da equipe, um número que, se convertermos para o real, chega ao incrível valor de R$ 450 milhões de reais.

Com as vendas de Malcom, Cucurella e o empréstimo de Coutinho, o teve um mercado da bola muito tímido se formos pensar em saída de jogadores. Já que os dirigentes Enrique Tombas e Óscar Grau pregam uma economia muito austera para o clube, é de esperar que, na próxima janela, o Barça dê adeus a alguns de seus atletas.

O problema disso é que, no mundo hiperconectado e bem informado do futebol, todos os interessados em jogadores do clube catalão já sabem que o Barcelona precisa de dinheiro. Então, isso irá desvalorizar os ativos do time, que pode acabar precisando vender alguns atletas por preços menores do que eles realmente valem, a fim de garantir a entrada de algumas receitas.

Outro fator que contribui para os problemas de fluxo de caixa é o aumento da folha salarial do clube no ano passado. Com um elenco caro e extenso, a equipe espanhola aumentou a quantia gasta em salários de atletas em 32 milhões de euros na temporada 2018-19, em relação a 2017-18. Esses rombos orçamentários causaram, entre outras coisas, a não-ida de Neymar ao Barcelona.