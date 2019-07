Barcelona ainda espera vender Malcom e Rafinha por um total de R$ 300 milhões

Brasileiros não têm tido muitas oportunidades no elenco blaugrana e podem sair nessa janela para liberar espaço no elenco e fazer dinheiro

Malcom e Rafinha parecem viver seus últimos dias no . O time da Catalunha tem se movimentado bastante nessa janela de transferências e a dupla de brasileiros têm sido pouco aproveitada por Ernesto Valverde, por isso a diretoria do clube vê com bons olhos a possibilidade de venda dos dois jogadores. Dessa forma, desincharia um pouco o elenco culé e já faria mais dinheiro para tentar se aproximar do valor pedido pelo por Neymar.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Uma das prioridades do time blaugrana nesse momento é a contratação de um lateral-esquerdo para poder 'fazer sombra' a Jordi Alba e ter outra opção no setor. Na última temporada Alba jogou praticamente todos os jogos e chegou ao final da campanha muito desgastado e isso foi visto com clareza na eliminação para o , em Anfield. Com 30 anos, Alba já é visto como um jogador que vem entrando na fase de declínio físico e por isso é importante ter alguém que possa assumir a titularidade no futuro.

Porém, o clube culé também procura vender Rafinha e Malcom. O primeiro, filho de Mazinho, já quer sair há pelo menos dois anos pela falta de sequência no time titular. Seu preço está na casa dos 30 milhões de euros e o está interessado no meio-campista. Entretanto, o valor é considerado muito alto. Por estar em último ano de contrato, o Barcelona já pensa em pedir 15 milhões de euros para liberar o brasileiro.

Já a situação de Malcom é um pouco mais complexa. Contratado de maneira polêmica, após o jogador já ter acertado os termos pessoais com a no ano passado, Malcom tem seu valor perto dos 40 milhões de euros. Há diversos clubes que estariam interessados no atleta, como o , o e o . Os Gunners, por sua vez, têm outra prioridade no mercado: Wilfried Zaha, do e um acordo parece questão de dias.

O alto valor de Malcom, seu pouco rendimento na primeira temporada do Barça, a chegada de Griezmann e o possível retorno de Neymar colocam o ex- em pressão. Embora essa fosse uma alternativa descartada anteriormente, o Barcelona já começa a pensar em emprestar o jogador para ver se no futuro ele consegue arranjar seu espaço no elenco recheado de estrelas do time catalão.