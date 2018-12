Barcelona admite interesse, mas desmente acordo com Rabiot e garante ter procurado o PSG

Volante francês tem sido constantemente especulado no Barça e é tido como reforço certo dos Blaugranas

Depois de muitas especulações, o Barcelona finalmente se posicionou sobre a novela envolvendo a possível contratação de Adrien Rabiot.

O contrato do volante francês com PSG se encerra no fim desta temporada, e o clube francês já declarou que o jogador rejeitou renovar seu vínculo e deixará Paris. A imprensa europeia noticiou nos últimos meses que o Barça tem interesse em Rabiot e, desde então, ele tem sido constantemente especulado como reforço dos Blaugranas, inclusive já em janeiro.

No entanto, segundo o Barcelona, não existe nada acertado com o jogador. Após o PSG reclamar publicamente da postura do Barça, o clube catalão emitiu nota oficial neste domingo (30) desmentindo qualquer tipo de acordo para a contratação de Rabiot.

Confira a nota oficial:

"O FC Barcelona deseja abordar matérias publicadas na França sobre a contratação de jogadores do Paris Saint Germain e deixar claro que eles não infringiram nenhuma regra a esse respeito.

O único contato feito foi durante o mês de agosto e uma semana atrás. Em ambos os casos, este contacto foi feito com a gestão desportiva do PSG para mostrar o interesse do FC Barcelona pelo jogador Adrien Rabiot.

O FC Barcelona sempre quis trabalhar com a máxima transparência nas suas relações com o PSG e com qualquer outro clube.

O FC Barcelona refuta a existência de qualquer tipo de acordo com o jogador do PSG, Adrien Rabiot.



Barcelona, 30 de dezembro de 2018"