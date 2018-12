Barcelona admite interesse em Rodrigo Caio antes de fechar acordo com Jeison Murillo

Eric Abidal confirma que brasileiro era um dos cotados a reforçar equipe, mas que preferência foi pelo colombiano

Ex-jogador e atual diretor-técnico do Barcelona, Eric Abidal admitiu em entrevista coletiva que Rodrigo Caio, do São Paulo, foi um dos nomes que despertaram interesse para reforçar a equipe, mas que a preferência foi por fechar a negociação com Jeison Murillo, jogador do Valencia.

"É verdade que na lista de jogadores estava o nome de Rodrigo Caio, mas temos que tomar decisões. Quando era jogador, eu também pude conversar com outro time e, no final, optei por defender o Barcelona. São coisas que acontecem. O escolhido foi Jeison Murillo e é necessário que se respeite essa decisão", confirmou o francês.

Sobre os rumores que ligam o meia Adrien Rabiot ao time, Abidal preferiu adotar tom neutro e não deu detalhes sobre a situação do interesse da equipe no atleta do PSG. Escolha dos editores Alisson no Liverpool, Felipe Anderson no West Ham. Brasileiros na lista de melhores contratações da Premier League

Conheça a história do antigo jogador do Manchester United que trabalha para tirar ex-atletas da depressão e da cadeia

Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

"Creio que esse não seja o momento para responder sobre isso. Estamos com a atenção focada em todos os jogadores de acordo com as nossas necessidades", ressaltou o membro da diretoria Blaugrana.

Confira os números de Rodrigo Caio na temporada 2018 do Campeonato Brasileiro:

Por fim, o diretor-técnico confirmou que há jogadores que podem estar de saída por conta das poucas chances no elenco dirigido por Ernesto Valverde.

"Analisamos a situação interna e vamos ver como está o mercado, mas não temos nada previsto. A nível de saídas, depende dos jogadores e alguns precisam de mais minutos em campo. Vamos conversar e tomar decisões", finalizou o dirigente.