Barcelona e Manchester City chegaram a um acordo pela transferência de Rodri, garante Fabrizio Romano. A terceira oferta dos catalães foi aceita e, com isso, o espanhol conseguiu a transferência que desejava. Ele vai assinar até meados de 2030.

Rodri deixou claro rapidamente, neste verão excelente para ele, que queria sair do City. O campeão da Copa do Mundo esperou durante muito tempo por uma movimentação do Real Madrid, mas o clube recusou avançar por tempo (demais) demais.

O Barcelona apresentou recentemente uma primeira oferta no valor de 45 milhões pelo madrilenho. O Man City, com quem Rodri tem contrato até meados de 2027, jogou a proposta no lixo.

Com uma oferta de 65 milhões de euros, o Barcelona já chegou bem mais perto. Com a terceira proposta, segundo David Ornstein de 60 milhões de euros fixos, 11 milhões em bônus "fáceis" e 5 milhões em bônus "difíceis", o City aceitou.

Rodri se transferiu em 2019 do Atlético de Madrid para Manchester por cerca de 70 milhões de euros. O investimento dos ingleses se mostrou excelente. Em sua passagem pelo City, Rodri conquistou, entre outros títulos, quatro campeonatos nacionais, a Champions League e duas Copas da Inglaterra. Em 2024, ele ganhou a Bola de Ouro como maestro do vencedor da tríplice coroa.

Além de Rodri, o Barcelona também vai se reforçar com João Cancelo. O português, agora com 32 anos, já havia atuado duas vezes por empréstimo pelos catalães.

O lateral-direito rescindiu seu contrato com o Al-Hilal e vai viajar para a Espanha no início da próxima semana para concluir sua transferência sem custos. O jogador, 73 vezes internacional, já disputou 65 partidas pelo Barcelona no total, com seis gols e nove assistências.