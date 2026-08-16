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Jonathan van Haaster

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Barcelona acerta com o Manchester City por Rodri; chegada de internacional português também é iminente

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Barcelona e Manchester City chegaram a um acordo pela transferência de Rodri, garante Fabrizio Romano. A terceira proposta dos catalães foi aceita e, assim, o espanhol conseguiu a transferência que desejava. Ele vai assinar até meados de 2030.

Rodri deixou claro rapidamente, neste verão excelente para ele, que queria deixar o City. O campeão da Copa do Mundo esperou por muito tempo por uma movimentação do Real Madrid, mas o clube recusou avançar por tempo (demais) demais.

Recentemente, o Barcelona apresentou uma primeira proposta no valor de 45 milhões pelo madrilenho. O Man City, com quem Rodri tem contrato até meados de 2027, jogou a oferta no lixo.

Com uma proposta de 65 milhões de euros, o Barcelona já chegou bem mais perto. Com a terceira oferta, segundo David Ornstein, de 60 milhões de euros fixos, 11 milhões em bônus "fáceis" e 5 milhões em bônus "difíceis", o City aceitou.

Rodri trocou o Atlético de Madrid por Manchester em 2019 por cerca de 70 milhões de euros. O investimento dos ingleses se mostrou excelente. Em seu período no City, Rodri conquistou, entre outros títulos, quatro Campeonatos Ingleses, a Champions League e duas Copas da Inglaterra. Em 2024, ele ganhou a Bola de Ouro como maestro do vencedor da tríplice coroa.

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Além de Rodri, o Barcelona também vai se reforçar com João Cancelo. O português, hoje com 32 anos, já havia atuado duas vezes por empréstimo pelos catalães.

O lateral-direito rescindiu seu contrato com o Al-Hilal e viajará para a Espanha no início da próxima semana para concluir sua transferência sem custos. O jogador, com 73 partidas pela seleção, já disputou 65 jogos pelo Barcelona no total (seis gols, nove assistências).

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