Barcelona acerta a contratação de atacante do Arsenal por uma pechincha

O FC Barcelona chegou a um acordo com o Arsenal pela transferência do atacante de lado Gabriel Jesus. A informação foi publicada pelo especialista em mercado da bola Fabrizio Romano neste domingo, no X, com seu conhecido "here we go".

Segundo Romano, o Arsenal receberá 10 milhões de euros pela venda do atacante brasileiro. Esse valor ainda pode aumentar com bônus. Os exames médicos estão previstos para segunda-feira.

O Arsenal deu permissão para Gabriel Jesus viajar a Barcelona e concluir a transferência. De acordo com o Mundo Deportivo, ele assinará por duas temporadas com o campeão espanhol, com opção por um terceiro ano.

O técnico Hansi Flick e o diretor esportivo Deco já procuravam havia algum tempo um jogador com o perfil de Gabriel Jesus. Assim, o atacante desejado agora está a caminho do Spotify Camp Nou.

O Barcelona se despediu neste verão de Robert Lewandowski, Ferran Torres e Marcus Rashford. As vagas em aberto foram preenchidas por Anthony Gordon, Karim Adeyemi e, provavelmente, também por Gabriel Jesus.

O Arsenal desembolsou mais de 50 milhões de euros por Gabriel Jesus em 2022, depois de ele ter defendido o Manchester City. Na temporada passada, ele conquistou o título nacional com o clube londrino.

Gabriel Jesus já vinha sendo ligado há algum tempo a uma saída do Arsenal, que contratou Christos Tzolis para o ataque. O brasileiro ainda tem contrato por mais um ano com o atual campeão nacional.