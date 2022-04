Barcelona acelera renovação de Araújo para 'espantar' interesse

Ronald Araujo está perto de assinar uma extensão de contrato com o Barcelona que o fará passar mais três anos no clube, informa a GOAL. O futuro do zagueiro no clube está em dúvida há meses, enquanto as negociações sobre um novo acordo se arrastam.

A incerteza sobre sua situação despertou o interesse da Premier League, com Manchester United, Liverpool e Chelsea monitorando o jogador. No entanto, o impasse entre o clube e o jogador foi superado, já que o uruguaio continuará sendo jogador do Barcelona até 2026, se tudo correr bem na reta final da negociação.

A assinatura de um novo acordo está próxima de acontecer, como reconheceu o representante de Araujo, Edmundo Kabchi, nesta terça-feira, quando disse a repórteres: "Há boas intenções para ambas as partes... Estamos em boas condições, as duas partes estão se aproximando, espero que nas próximas horas ou nos próximos dias já tenhamos um acordo total."

Araújo admitiu seu desejo de permanecer no Camp Nou no domingo, depois que sua equipe venceu o Sevilla na La Liga, dizendo ao Movistar+ : "Estamos trabalhando nisso, quero ficar aqui. Espero que tudo se resolva para que eu possa ficar muitos mais anos nisso clube."

Araújo recusou outras ofertas

As atuações de Araujo pelo Barcelona chamaram a atenção de muitos times da Premier League. De fato, o zagueiro teve equipes que lhe ofereceram um salário várias vezes superior ao oferecido pelo Barça.

A proposta do clube catalão já é alta levando em conta sua situação econômica. A intenção deles é quase triplicar o salário atual de Araújo, mas vários times da Premier League estão dispostos a dobrar o que o Barcelona está oferecendo e o avisaram.

No entanto, o uruguaio continua empenhado em permanecer no Camp Nou, continuando a se desenvolver na equipe de Xavi e vestindo a camisa do Barça nos próximos anos.

Nos próximos dias, o problema chegará ao fim.