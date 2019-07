Barcelona 1x2 Chelsea: como foram as estreias de Griezmann, De Jong e Neto

Times se enfrentaram em partida amistosa, que foi vencida pelos comandados de Frank Lampard

e se enfrentaram nessa terça-feira (23) em partida amistosa e o time inglês venceu o duelo por 2 a 1, com gols de Tammy Abraham e Ross Barkley para os Blues. Ivan Rakitic descontou para os catalães. Mas mais do que isso, foi a oportunidade que o torcedor do Barça teve de ver as novas contratações: Griezmann, De Jong e Neto.

Cada um dos três jogou apenas 45 minutos. Griezmann jogou aberto pela ponta esquerda e pouco fez na partida. Demonstrou ainda estar sem ritmo por causa das férias e fez um jogo tímido. Com duas finalizações, sendo nenhuma delas na direção do alvo. Começou a partida como titular e foi substituído no intervalo.

O goleiro Neto entrou no intervalo para substituir Ter Stegen. O gol de Ross Barkley veio de um chute de fora da área e contou como uma 'pequena colaboração' do brasileiro, já que o camisa 8 dos Blues chutou colocado, mas relativamente fraco, no canto. Neto não consgeuiu chegar e cedeu o gol. No demais, fez uma partida boa, fazendo algumas defesas importantes.

Já De Jong mostrou regularidade, que é uma das palavras que melhor definiu seu futebol na última temporada. Ainda demonstrando certa insegurança para entender direito sua nova função em campo, De Jong foi o melhor dentre os três estreantes e mostra que chegou para dar 'dor de cabeça' a Arthur, Busquets e Coutinho.