Barça x Real, Man United x Liverpool e PSG: quem pode ser desfalcado pelo "Vírus Fifa"?

Neymar, Gareth Bale, Luka Modric e David De Gea voltaram lesionados aos seus clubes e podem desfalcá-los nos torneios locais e até na Champions League

O Vírus FIFA é um dos mais temidos em equipes como , , e . Os times chegam à disputa de jogos com desfalques por lesões sofridas por seus atletas durante a paralisação para os amistosos internacionais.

O Real Madrid cedeu 12 atletas na para seleções na data Fifa passada e dez deles tiveram minutos em campo. Os únicos que não jogaram foram Éder Militão com o e Areola com a seleção francesa. Por sua parte, o papel de Rodrygo na seleção olímpica do Brasil também foi mínimo. Ele jogou 53 minutos em dois amistosos preparativos para Tóquio 2020.

Os jogadores do Real Madrid acumularam 1.253 minutos. Bale, Casemiro, Courtois, Varane e Valverde jogaram os dois jogos completos, enquanto Hazard e Modric foram titulares nos dois. Porém, acumularam 153 e 156 minutos, respectivamente. O problema é que Modric e Bale voltam lesionados de seus duelos.

Os dois convocados pela - Sergio Ramos e Carvajal - são indiscutíveis no Real Madrid. No entanto, só tiveram uma partida cada.

O Barcelona vive situação semelhante à do arquirrival. O time viu Carles Pérez deixar o time sub-21 da Espanha por lesão e Wagué nem sequer atuar diante de . Também foi quase como testemunha que Ansu Fati esteve com a sub-21 da Espanha. Ele disputou apenas 11 minutos contra Montenegro. Nenhum dos internacionais do Barça voltaram com algum tipo de problema clínico. Duas de suas estrelas - Luis Suárez e Lionel Messi - não defenderam as suas seleções e descansaram no período.

Outros países

Não é só a principal dupla do futebol mundial que teve problemas com a data Fifa. O também vive uma situação difícil. Neymar sofreu um problema clínico e para por até um mês. Ele perderá oito jogos do time francês e dois amistosos da seleção brasileira. A ausência do craque contrasta com os retornos de Edinson Cavani e Kylian Mbappé. A dupla deve ser mais ativa no elenco comandado por Thomas Tuchel.

David De Gea se lesionou durante a paralisação internacional e está fora do jogo contra o Liverpool, no domingo. O goleiro é um desfalque importante para o time comandado por Ole Gunnar Solskjaer.