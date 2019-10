Barça x Real adiado: que jogadores 'ganham' com a nova data do Clásico?

Barcelona x Real Madrid será alterado e há alguns jogadores dos dois times que serão beneficiados pela situação

x em 26 de outubro é história. A competição oficializou o adiamento da partida em , priorizando a segurança de ambas as equipes e de seus respectivos torcedores diante da turbulência em toda a Catalunha, com foco em Barcelona, ​​onde a tensão e a violência aumentam diariamente.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

O duelo ainda não tem data, mas as duas equipes divulgaram duas declarações propondo, em 18 de dezembro, estacionar a troca, ou seja, que o confronto fosse realizado na mesma data inicial, mas em vez do Camp Nou, no Santiago Bernabéu, algo que os dois esquadrões rejeitaram desde o início.

No entanto, nem todos foram prejudicados pelo adiamento do Barcelona x Real Madrid. Além disso, alguns jogadores se beneficiaram com o fato de que esta partida está em outra data, seja pela recuperação de lesionados ou por cumprir penalidades.

Aqui estão alguns casos muito representativos do lado positivo do adiamento.

DEMBELÉ PODE FINALMENTE JOGAR O CLÁSSICO

Depois de ser expulso em por dizer "você é muito ruim" para Mateu Lahoz, Ousmane Dembelé perderia o clássico inicialmente, já que a competição impôs dois jogos de penalidade, algo que foi confirmado após os apelos do Barça.

No entanto, o francês finalmente poderá jogar, já que cumprirá sua penalidade contra o neste sábado e contra o , que será o próximo compromisso da liga, devido ao adiamento.

UMTITI, EM CONDIÇÕES PARA ENFRENTAR O REAL MADRID

Outro dos grandes beneficiários do adiamento de Barça x Real Madrid é Samuel Umtiti. O zagueiro francês, que já perdeu quase 30 jogos na última temporada por lesões, começou a nova da mesma forma.

O ex-Olympique de está em branco nesta temporada, ou porque ele não foi alinhado por Valverde ou por uma lesão no pé que o mantém afastado desde o início de setembro. Seu retorno é marcado no final de outubro, para que ele possa enfrentar o eterno rival.

LUKA MODRIC, PRONTO PARA ENFRENTAR O BARÇA

Por parte do Real Madrid, Luka Modric é um daqueles que viam sua chegada ao El Clásico como algo inviável. O jogador croata está com problemas neste início de temporada com lesões. De fato, um machucado no jogo entre x torna improvável para o duelo com o Mallorca, mas não para o duelo no Camp Nou, que aconteceria em dezembro.

Tendo jogado apenas cinco jogos nesta temporada, a ausência de Modric é sempre perceptível na equipe da capital da . Apesar disso, se tudo correr normalmente, o atual vice-campeão do mundo chegaria sem problemas, pois retornaria com mais de um mês para poder se sintonizar com uma das maiores partidas da temporada.

KROOS NA RETA FINAL DO ANO

Outro dos afetados pela praga de lesões no Santiago Bernabéu foi o alemão Toni Kroos. Depois de jogar tudo, ele teve que se parar meia hora antes no jogo contra o Granada por causa de uma lesão no adutor.

Assim, depois de perder a paralisação com a , o meio-campista enfrenta o retorno aos campos de jogo. Após a mudança de data do clássico, o jogador alemão será um dos pilares de Zidane contra o Barça.

LUCAS VÁZQUEZ, SOBRE VOLTA COM O REAL MADRID

Mais artigos abaixo

Por outro lado, outro dos jogadores que aproveitariam o Real Madrid para recuperar e esvaziar, a propósito, a enfermaria, é Lucas Vázquez. O galego, que já perdeu a partida contra o Granada, está fora de combate.

Um problema nas panturrilhas o mantém longe dos campos. No fim de 2019, ele estará perto de jogar novamente com o resto de seus companheiros e fazer parte do jogo pelo time de Zinedine Zidane.